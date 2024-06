CAS aprova medidas de incentivo ao voluntariado para jovens

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (5) o projeto que trata do direito do jovem ao voluntariado. A proposta inclui no Estatuto da Juventude (Lei 12.852, de 2013) medidas de incentivo à promoção do trabalho voluntário.

