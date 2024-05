CAS aprova projeto que obriga cartório a informar sobre órfãos menores de idade

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (22) o projeto de lei (PL) 3.234/2021, que obriga cartório a informar na declaração de óbito se o falecido deixou filhos órfãos menores de 18 anos ou incapazes. A proposta, da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), recebeu apoio do relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). A tramitação da proposta se iniciou na CAS, que é presidida pelo senador Humberto Costa (PT-PE), e agora o texto será votado em decisão final na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Com protesto, São Paulo aprova criação de escolas cívico-militares

• CAS aprova que declaração de óbito informe sobre órfão menor de idade

• Aumento de licença para mães de bebês com deficiência avança

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.