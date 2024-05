Casa de Sarita: Ação de cuidado e proteção para mães atípicas

A Casa de Sarita promoveu nesta terça-feira (28) - na Escola Municipal de Educação Básica "Gonçalo Domingos de Campos", localizado no Jardim Alá - uma manhã de proteção e cuidado para as mães atípicas, ou seja, aquelas que desempenham um papel excepcional ao cuidar de filhos com deficiências ou síndromes raras. Elas que enfrentam desafios diários muitas vezes passam despercebidas pela sociedade, merecem cuidados especiais, e também serem homenageadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.