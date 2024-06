CDR analisa modernização nas leis sobre atividade turística no país

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) analisa nesta terça-feira (4) projeto de lei que altera normas sobre turismo, transporte aéreo e hotelaria. O PL 1.829/2019 tem o objetivo de modernizar as regras relacionadas à atividade turística no Brasil para o incentivo do setor. A reunião do colegiado será realizada a partir das 9h30.

