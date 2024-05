Centro Comunitário do Asa Bela passa por reforma e ganha novo parque infantil

Uma reforma transformou o Centro Comunitário do bairro Asa Bela em um espaço moderno e funcional. Com uma área construída de 330m², o prédio agora conta com piso de granilite, telhado completamente substituído, banheiros renovados com novas louças, divisórias e torneiras, janelas e grades trocadas, além de nova instalação elétrica e hidráulica. A pintura, jardinagem e iluminação externa também receberam atenção especial, somando um investimento de R$ 95 mil em recursos próprios.

