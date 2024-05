CEO Neusa Lopes: Uma história de sucesso no agronegócio

À frente da direção executiva da Girassol Agrícola há seis anos, Neusa Lopes atua no setor há mais de duas décadas e conclui que preparo constante e renúncias contribuem para mais presença feminina no meio. Não é à toa que a executiva Neusa Lopes, à frente da Girassol Agrícola como CEO há seis anos, entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.