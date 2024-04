CGE promove simpósio de segurança cibernética para servidores de TI do Governo de MT

Alto contraste

A Controladoria Geral do Estado (CGE) está com inscrições abertas para o I Simpósio de Segurança Cibernética, que será realizado na terça-feira, dia 26 de março. O simpósio é direcionado aos servidores e colaboradores da área de Tecnologia da Informação (TI) do Governo do Estado.

