CGE publica plano de capacitação para servidores do órgão e unidades setoriais

Com o intuito de fortalecer o aperfeiçoamento técnico, a atualização profissional, o desenvolvimento de lideranças e atingir os objetivos institucionais, a Controladoria Geral do Estado publicou o Plano de Capacitação Anual 2024. Ele é um documento que norteia as ações de formação, desenvolvimento e treinamento de todos os servidores da instituição e das setoriais de todo Executivo ligadas ao órgão de controle estadual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.