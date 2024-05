Chefs ensinam mais de 10 receitas ao vivo na Cozinha Rural Show durante a FIT Pantanal

O Cozinha Rural Show, destaque na Feira da Agricultura Familiar e Turismo Rural (FEAFTUR), inicia nesta quinta-feira (30.05) com oficinas que valorizam os sabores do Cerrado e a culinária regional. Os participantes terão a oportunidade de aprender receitas ao vivo com chefs e degustar produtos.

