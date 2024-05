Chico 2000 convoca população para discutir prevenção de incêndios florestais

O presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Chico 2000 (PL), convida a população para participar da audiência pública para apresentação do Plano de Operação da Temporada de Incêndios Florestais 2024, pelo 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. O evento será realizado na quinta-feira (23.05), às 14h, no Plenário das Deliberações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.