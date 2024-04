Chuva e ligações indevidas: impactos nos transbordamentos da rede de esgoto As chuvas...

As chuvas constantes que caíram nos últimos dias em Rondonópolis trouxeram uma preocupação extra para as equipes que fazem a manutenção da rede de esgoto no município. Conforme o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) o número de casos de extravasamentos aumentou quase 200% nas duas últimas semanas, chegando a 24 ocorrências por dia.

