Chuvas no Uruguai e na Argentina: mais de 4,5 mil deslocados devido às enchentes As fortes chuvas que afetam grande parte do estado do Rio Grande do Sul também atingem uma parte do Uruguai e da Argentina. De acordo...

Alto contraste

A+

A-

Município de Treinta y Tres, no Uruguai

As fortes chuvas que afetam grande parte do estado do Rio Grande do Sul também atingem uma parte do Uruguai e da Argentina. De acordo com dados das autoridades locais, há cerca de 4000 e 500 evacuados em ambos os países, respectivamente, em regiões afetadas pela cheia do Rio Uruguai.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Medida provisória libera R$ 12,2 bilhões para ações emergenciais no RS

• Chuvas no Uruguai e na Argentina deixam mais de 4, 5 mil deslocados

• Projeto inclui mulheres em situação de calamidade pública em programa de distribuição de absorventes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.