Cine Teatro Cuiabá promove show solidário em prol das vítimas das enchentes

O Cine Teatro Cuiabá será palco, nesta quarta-feira (22.05), do show solidário SOS Rio Grande do Sul, que vai reunir dezenas de artistas em prol das famílias atingidas pelas enchentes. Com poesias, músicas, dança, teatro e exposição de carros antigos, o show visa arrecadar itens para doação às vítimas da tragédia climática que atinge o Estado gaúcho.

