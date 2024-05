Circuito Itinerante leva experiências científicas para mais de 1,2 mil alunos em Tangará da Serra

O Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação (Seciteci), realizou cerca de 1.200 atendimentos em sua passagem pelo município de Tangará da Serra (240 km de Cuiabá). Com a carreta do MT Ciências, o circuito esteve no município entre os dias 20 e 24 de maio.

