Colheita da Safrinha de Milho Acelera no Brasil A colheita da safrinha de milho de 2024 no Centro-Sul do Brasil avançou significativamente na última semana, atingindo 10,4% da área...

