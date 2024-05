Companhias aéreas anunciam voos para Base de Canoas a partir do fim do mês As companhias aéreas Latam, Azul e Gol anunciaram, nesta terça-feira (21), que só começarão a operar comercialmente na Base Aérea...

Momento MT|Do R7 21/05/2024 - 23h33 (Atualizado em 21/05/2024 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share