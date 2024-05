Congresso adia votação de oito vetos importantes

O Congresso decidiu nesta terça-feira (28) adiar a votação de oito vetos presidenciais, que incluem dispositivos referentes a trechos da Lei Geral do Esporte. O acordo entre as lideranças partidárias para adiar o exame de alguns vetos inclui ainda dispositivos relacionados ao autocontrole agropecuário; à Lei dos Agrotóxicos e a licitações e contratos. O entendimento é para que os vetos adiados sejam apreciados na próxima sessão do Congresso Nacional, ainda sem data definida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.