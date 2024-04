Congresso Nacional iluminado de azul em apoio ao Dia Mundial do Autismo

Alto contraste

A+

A-

O Congresso Nacional fica iluminado de azul nesta terça (2) e quarta-feira (3) como parte das ações pela campanha mundial pelo Dia de Conscientização do Autismo, celebrada em 2 de abril. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, como forma de alertar para a realidade vivida pelas pessoas com transtornos do espectro autista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Como aplicar o blush de acordo com sua idade: guia completo

• Iluminação azul do Congresso integra ações pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo

• Dólar fecha estável mesmo com intervenção do Banco Central

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.