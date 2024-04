Conheça a emocionante história de Raíssa, irmã de Gisa

Alto contraste

Raissa Júlia, irmã de Gisele Souza Raissa Júlia, irmã de Gisele Souza (Momento MT)

Gisele Souza, a Gisa do talk show viral no youtube/instagram "Entra Na Roda E Gisa", que já atingiu mais de 18 milhões de views em um único vídeo tem uma irmã com síndrome de Down, que apresentou o programa com ela durante um mês. Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, Gisa dá um depoimento emocionante sobre Raíssa.

