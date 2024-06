Convocados do SER Família CNH Social: Documentação no Detran neste sábado Os convocados na segunda lista de chamamento do programa SER Família CNH Social, dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, devem...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 13h43 (Atualizado em 07/06/2024 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share