Corinthians avança às oitavas de final da Copa do Brasil com vitória dramática sobre o América-RN

O Corinthians garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o América-RN por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Com gols de Yuri Alberto e Cacá, o Timão assegurou a vaga na próxima fase do torneio, enquanto Wenderson descontou para os visitantes. O resultado, somado à vitória por 2 a 1 no jogo de ida, fechou o placar agregado em 4 a 2 para a equipe de António Oliveira.

