Corpo de Bombeiros Militar atua em restaurante após incêndio: a importância da prevenção

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou vistoria em um restaurante onde ocorreu um incêndio na tarde desta terça-feira (21.05), em Rondonópolis, para evitar riscos de reignição e garantir a segurança do local. A ação ocorreu após a equipe do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM) ser acionada para atender uma ocorrência de incêndio com vítima no local, que fica na avenida central da cidade.

