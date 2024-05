Corrida de Outono agita Lucas do Rio Verde

A segunda etapa da competição, a Corrida de Outono, organizada pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, Programa Viva Lucas e patrocinadores, aconteceu neste sábado (18), com largada realizada às 17h na Praça do bairro Vida Nova. O percurso desta etapa percorreu as ruas da região do bairro Vida Nova.

