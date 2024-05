Crise na saúde do DF: CPI pode investigar negligência em atendimentos A crise na Saúde do Distrito Federal (DF) - marcada pelas longas filas de espera e pela morte de quatro crianças no intervalo de...

Momento MT|Do R7 31/05/2024 - 14h37 (Atualizado em 31/05/2024 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share