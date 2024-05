Cuiabá é premiada por investimentos em saneamento básico

A Prefeitura de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, recebe nesta segunda-feira (27), pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio “Casos de Sucesso em Saneamento Básico”. Tida como ‘cidade vitrine’ no que diz respeito a investimentos em saneamento básico, o prefeito receberá a honraria por meio do Instituto Trata Brasil, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), localizada em São Paulo. O evento acontece das 13h30 às 17h30.

