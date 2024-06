Cuiabá e Vitória empatam sem gols na Arena Pantanal

Nesta quarta-feira (05.06), a Arena Pantanal foi palco do confronto entre Cuiabá e Vitória, que resultou em um empate sem gols, marcando o confronto atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes lutaram intensamente, mas não conseguiram balançar as redes, mantendo-se sem vitórias na competição nacional.

