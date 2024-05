Cuiabá faz história na Copa Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (30.05), o Cuiabá fez história na Copa Sul-Americana ao garantir uma vitória emocionante contra o Lanús, da Argentina. Em um jogo disputado no estádio La Fortaleza, o Dourado venceu por 1 a 0, graças a um golaço do artilheiro Pitta, aos seis minutos do segundo tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.