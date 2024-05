Alto contraste

A+

A-

No Brasil, a transformação de resíduos sólidos em energia (a chamada recuperação energética) precisa primeiro avançar numa agenda do século passado, bem distante da alta tecnologia hoje adotada por países como o Japão, Suíça ou Dinamarca: a destinação ambientalmente adequada do lixo. Das 77 milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente no país, cerca de 40% acabam em lixões, o que provoca a contaminação do solo, rios e mares, prática que favorece o surgimento de rios de plástico, comuns em países da América Latina e no Caribe. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Presidente do TSE diz que não há previsão para adiar eleições no RS

• Comissão de Agropecuária da ALMT aprecia 33 projetos de lei

• Debatedores defendem melhoria do tratamento de resíduos sólidos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.