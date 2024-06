Decisão do Governador do RS destina R$ 180 milhões do Judiciário para prefeituras O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse nesta sexta-feira (7) que os R$ 180 milhões repassados pelo Judiciário para...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 14h03 (Atualizado em 07/06/2024 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share