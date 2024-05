Defesa Civil emite alerta para volumes altos de chuva no Rio Grande do Sul A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu na noite de terça-feira (21) um novo alerta para chuvas intensas no estado, com volumes...

Momento MT|Do R7 22/05/2024 - 13h33 (Atualizado em 22/05/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share