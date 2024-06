Defesa de delegado pede transferência do caso Marielle para Justiça fluminense A defesa do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa defendeu nesta quarta-feira (5) o envio da investigação...

Momento MT|Do R7 05/06/2024 - 19h14 (Atualizado em 05/06/2024 - 19h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share