Denise Fraga: Uma Conversa Exclusiva na TV Brasil

O programa DR com Demori, que vai ao ar na próxima terça-feira (21), na TV Brasil, traz uma conversa exclusiva com a atriz Denise Fraga. Em um papo leve e bem-humorado, ela conta histórias do seu trabalho no teatro, relembra o início da carreira e o sucesso de quadros na televisão.

