Desafios da política fiscal diante do cálculo de riscos climáticos Com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, calcular os riscos relacionados a esses episódios será cada vez mais...

Alto contraste

A+

A-

Com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, calcular os riscos relacionados a esses episódios será cada vez mais fundamental quando se trata de política fiscal. A avaliação é de Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele lembra que já existe um estudo realizado no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) no qual se estima que cada R$ 1 gasto em prevenção economizaria R$ 15 em medidas necessárias para a recuperação após um desastre. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• LCDs podem deixar bancos estaduais menos dependentes dos tesouros

• Morre Eliseu Neto, ativista liderou ação que criminalizou homofobia

• Deputados aprovam projeto que cria escolas cívico-militares em SP

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.