Desastre climático no Rio Grande do Sul deixa mais de 626 mil pessoas fora de casa O maior desastre climático do Rio Grande do Sul — que teve a primeira grande chuva em 27 de abril e que começou a se agravar dois...

Momento MT|Do R7 30/05/2024 - 14h36 (Atualizado em 30/05/2024 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share