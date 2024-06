Descoberta de grande quantidade de lança-perfume em Cabo Frio choca autoridades

Cabo Frio/RJ. Nesta segunda-feira (10/6), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro (FICCO/RJ) prendeu em flagrante, no município de Cabo Frio/RJ, um homem e uma mulher pelo recebimento de duas encomendas contendo, no total, 198 frascos de lança-perfume.

