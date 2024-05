Descubra as novidades da FIT Pantanal 2024!

O governador Mauro Mendes e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, farão a abertura oficial da 31ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal 2023) nesta quarta-feira (29.05), às 17h30, no Centro de Eventos do Pantanal. Neste ano, o Governo do Estado destinou R$ 3,9 milhões para a realização da maior feira de turismo de Mato Grosso.

