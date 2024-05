Descubra como fazer um delicioso Biscoito de Queijo fácil

Molhe o polvilho com o leite gelado e amasse com as mãos até ficar soltinho. Esquente bem o óleo e coloque no polvilho já molhado com o leite gelado (vai amassando). Coloque o queijo e os ovos e amasse bem até ficar firme. Enrole do jeito que preferir. Coloque o sal por último apenas se preferir (às vezes o sal do queijo é suficiente). Leve ao forno pré-aquecido até dourar um pouco (não deixe muito porque pode ficar dura, a massa tem que ficar firme mas não dura, se preciso for acrescente mais um ovo).

