Momento MT |Do R7

Descubra como fazer um delicioso Bolo de Coco Prático Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador. Coloque em forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido 180ºC por...

Alto contraste

A+

A-

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador. Coloque em forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido 180ºC por 30 minutos ou até que o palito saia limpo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Macarrão à parisiense

• Salada de soja

• Carne assada na panela

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.