Descubra como fazer um delicioso Minibolo

Espalhe as forminhas de papel em uma assadeira grande deixando espaço entre elas e reserve. No liquidificador bata os ovos, leite, margarina e a gelatina por 1 minuto. Aos poucos adicione a mistura do bolo até ficar homogênea, despeje nas forminhas coloque até a metade. Asse em forno médio (180ºC), pré-aquecido por 5 minutos ou até dourar. Retire do forno deixe esfriar. Decore com chocolate derretido e granulado.

