Descubra como fazer um delicioso Purê de Batata Cremoso

Descasque as batatas e coloque em uma panela para cozinhar. Acrescente o sal. Quando você espetar as batatas com uma faca e esta entrar facilmente sua batata está cozida. Escorra-as, esprema na panela, acrescente o leite a manteiga e misture bem, coloque no fogo médio, mexendo coloque o creme de leite, e o requeijão, o toque final será o queijo ralado. Esse purê fica macio e gostoso, acompanha muito bem carnes e frango. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Purê de Batata Cremoso

