Descubra como montar uma maleta de maquiagem profissional

Alto contraste

A+

A-

Como montar uma maleta de maquiagem profissional Como montar uma maleta de maquiagem profissional (Momento MT)

Montar uma maleta de maquiagem profissional pode parecer uma tarefa desafiadora, especialmente com tantos produtos disponíveis no mercado. No entanto, com algumas orientações simples, é possível criar uma maleta completa e versátil que atenda às suas necessidades como maquiador(a).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Comissão de Anistia reconhece prejuízos causados a Clarice Herzog durante a ditadura

• Kajuru elogia o programa Pé-de-Meia, poupança oferecida a estudantes

• PF e AGU firmam parceria com TSE para combater fake news nas eleições

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.