Descubra como preparar um delicioso Arroz Doce com Casca de Limão

Arroz doce é uma sobremesa clássica e reconfortante, perfeita para qualquer ocasião. Nesta versão especial, a casca de limão adiciona um toque cítrico e refrescante, elevando o sabor do prato. Para preparar, você vai precisar de ingredientes como arroz, água, cascas de limão, canela, leite e açúcar. O modo de preparo é simples e resulta em um arroz doce cremoso e aromático. Experimente essa receita e surpreenda-se com o resultado! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Arroz doce com casca de limão

