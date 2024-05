Descubra como preparar uma deliciosa Banana Caramelada

Em uma frigideira grande leve ao fogo o açúcar. Deixe derreter e dourar bem, não muito, senão fica amargo. Coloque a água e deixe derreter os torrões que se formaram. Coloque as bananas as raspas de limão e deixe semi tampada. Deixe as bananas macias porém firmes. Retire. Sirva quente com sorvete, creme de leite ou somente polvilhada com canela. É uma sobremesa simples rápida e gostosa.

