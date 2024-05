Descubra como será o expediente dos órgãos públicos estaduais no feriado de Corpus Christi

Em razão do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30.05), as secretarias, autarquias, escolas e empresas estaduais não terão expediente nos dias 30 e 31 de maio. O funcionamento atende ao calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do estado de Mato Grosso, para o ano de 2024, publicado no Decreto nº 631/2023.

