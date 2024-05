Descubra os encantos do ecoturismo em Santa Catarina

Momento MT |Do R7

A baía da Babitonga, na foz de vários rios, como o Palmital, no litoral norte de Santa Catarina, é conhecida como um refúgio para espécies ameaçadas de extinção como o golfinho toninha (Pontoporia blainvilleiI) e a ave miraguaia (Pogonias cromis). Para aproveitar esse potencial ecoturístico, pesquisadores de duas universidades catarinenses desenvolveram roteiros turísticos focados na observação da fauna dessa região. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



