Descubra os sortudos do IPTU 2024 em Sorriso O primeiro prêmio do IPTU 2024, de R$ 30 mil, é de Leoclides Bedin, pela emissão online do carnê do Imposto Predial e Territorial...

Alto contraste

A+

A-

O primeiro prêmio do IPTU 2024, de R$ 30 mil, é de Leoclides Bedin, pela emissão online do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de um imóvel localizado no Cidade Jardim. Já o segundo prêmio, também de R$ 30 mil, é de Adair Negri, pelo pagamento em cota única do IPTU de um imóvel no Jardim Alvorada. O terceiro prêmio, de R$ 14 mil, é de Arlete de Castro, pelo pagamento da primeira parcela do IPTU de um imóvel no Jardim Aurora. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Sobrevivente do holocausto ajudou a pedir prisão de Netanyahu ao TPI

• Conheça os três primeiros sortudos do IPTU 2024

• Prefeitura investe em saúde e educação além do que estabelece a lei

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.