Descubra por que as mulheres também devem consultar um urologista

Urologista também é medico de mulheres

Nem toda mulher sabe, mas o urologista também pode ser um especialista a ser consultado. Alex Meller, urologista, Professor da Escola Paulista de Medicina/ UNIFESP e membro do corpo clínico do Hospital Vila Nova Star, explica que o urologista, quando atende à mulher, ele atende com algumas necessidades.

