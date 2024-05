Desigualdade no Brasil: Impactos Sociais e Econômicos

As históricas e perenes desigualdades do Brasil, principalmente as desigualdades racial e de renda, travam o desenvolvimento econômico e social do país e impedem a melhora do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nacional. Foi o que mostrou uma audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) na terça-feira (21).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.