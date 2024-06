Dia "D" da vacinação em Rondonópolis: protegendo nossas crianças

A Secretaria Municipal de Saúde promove, neste sábado (8), o Dia “D” da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 7h às 11h e das 13h às 17h para imunizar as crianças de zero a cinco anos.

