Dia D de imunizações contra a pólio em Sorriso

Mamães, papais, avós... esse recado é para todo mundo empenhado em garantir a saúde dos pequenos: esse sábado, 8 de junho, é Dia D de imunizações contra a poliomielite no Município. Para isso, 19 unidades de saúde (confira abaixo) estarão abertas das 8 às 17 horas, para as imunizações; no país todo a campanha contra a pólio segue até 14 de junho.

